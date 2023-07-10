國立台北科技大學資財系近30名學生8日晚上到熱炒店用餐，吃光店家2桶免費白飯還說店家白飯不夠沒吃飽，在Google評論狂洗1星負評，引發熱議，事後學生也道歉。對此，巴毛律師陳宇安表示，店家供應免費白飯是善意，不是吃到飽，刷一星沒有違法，但顯得超級沒教養，來面試決不會錄用。

巴毛律師今天在臉書提到，要先搞清楚店家免費提供白飯是店家的善意，不是白飯吃到飽，又不是去飯店吃Buffet。正常人遇到白飯沒了，就自己點炒麵，而不是在那邊腰巴岔（台語餓飽吵，泛指無理取鬧）。

巴毛律師表示，北科大學生去刷1星沒有違法，也是他們的權利，但顯得超級沒有家教、沒有教養，「不仔細看我還以為是哪個89團體去鬧事，原來是北科大！」

巴毛律師說，最近事務所擴編招募新員工，會來面試實習律師的都是通過律師考試的人，基本能力不會差太多，但有一個地方會差很多，就是有沒有教養。並指出有一種人她絕對不會用，就是會對助理頤指氣使的人，把助理當下人使喚，這種人能力再好她也絕對不會用，「北科這一群屁孩也是屬於我絕對不會用的人」。