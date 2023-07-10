伊拉克決定採購12 架最新型的第3批次JF-17戰機

歷經兩年外交對話後，巴格達和伊斯蘭馬巴德簽約，意外改弦易轍，成為第5個採購中方與巴基斯坦聯手打造的JF-17「雷電」（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂「梟龍」戰機的國家。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）9日報導，巴基斯坦《國際新聞報》（The News International）說，伊拉克決定採購最新型的第3批次JF-17戰機。除了馬來西亞、奈及利亞、亞塞拜然和緬甸已採購外，據說阿根廷也有興趣。

儘管交易的具體細節仍是機密，但盛傳伊拉克將以約6.64億美元（約203億台幣），採購12 架第3批次JF-17戰機，而它們預料將取代巴格達僅有的老舊F-16戰機。伊拉克從美國手中接下F-16「戰隼」（Fighting Falcon）後，因為需要昂貴的維修費，很快就淪為廢鐵。

原本伊拉克考慮採購俄製戰機，但由於俄羅斯侵略烏克蘭，華府對莫斯科軍工複合體實施嚴厲制裁，巴格達很可能避免複雜化，而選擇不要和俄方打交道。

至於伊拉克的F-16不能飛有好幾個原因，主要的原因之一在於，缺乏零組件和維修支援。雖然這些F-16是巴格達向美國買來，但由於雙方政治關係緊張，華府一直不願提供伊拉克必要的零組件和維修支援。另一個原因則在於缺乏訓練有素的人員，以駕駛和維修F-16。此外，這些戰機老舊，需要廣泛的維修才能運作。而伊拉克空軍始終無法滿足戰機的維修需求，以致備戰力下降。

分析指出，有鑑於這些挑戰，伊拉克轉向巴基斯坦尋求援助，設法以有成本效益的「梟龍」取代老舊的F-16機隊，預料將為巴格達提供較可靠，也較能維持的防空能力。