「總裁畫家」江屘菊在豐邑Park One接待中心舉辦「圓‧宇宙」畫展，展期至8月8日。(業者提供)

接待中心變身畫廊，呈現建築與藝術的連結之美。豐邑建設攜手「總裁畫家」江屘菊，在豐邑Park One接待中心舉辦「圓‧宇宙」畫展，展出江屘菊的六個系列創作，她笑說，因為自己是從商起家，結合企業行銷特色，作品變化很多，唯一不變的是皆以「圓」為主軸。

江屘菊「圓‧宇宙」畫展即日起在豐邑Park One接待中心展出，展期至8月8日，展出作品包含「禪樂系列」、「滿庭香系列-茶花」、「女人花‧瓶中語」及「銀河球系列」、「禪光系列」、「宇宙之聲系列」，強調從生命的循環與自然中尋求萬物事理。

台中市政府文化局長陳佳君應邀參加畫展開幕活動，她表示，豐邑建設在藝術領域投入許多建設，更設有「豐邑館」收藏許多藝術作品；江屘菊每天清晨4、5點起來創作，她的作品充滿圓融、生活與正能量。

江屘菊則說，建設公司是打造硬體的家、藝術家則創造軟體的家，異業結盟是相當好的方式，可以達到加乘效果；自己的作品都以原為出發及構思，因為圓有圓滿、快樂、和平的概念，象徵沒有終止，以不同生命姿態展現各自的美好。

江屘菊強調，自己過去經商，1991年到大陸投資、2012年退休回台，退休後開始學習國畫等創作，雖然許多人都說學藝術學一種就好，但因過去經商的習慣，喜歡嘗試不一樣的新東西，也將此應用在畫畫上，因此，自己每次舉辦畫展展出的作品變化很大，邀大家一起來感受。