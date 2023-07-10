受惠於客運大爆發，華航股價5月中旬以來從19元附近一路攀升，6月最高來到28.75元，上周五除息前夕收在26.25元。華航尚未公布6月營收，但法人估計第2季客運運能成長14％，搭配票價與載客率維持高檔，第2季客運將持續復甦，6月營收維持高檔；此外，油價下跌將挹注獲利，預估華航第2季獲利有望較上季接近200％成長力道。

今年由於疫情後旅運需求暢旺，客運回升趨勢確立，第3季暑假旅遊旺季，客運營收創下單季高峰；貨運方面，各產業陸續在上半年去化，下半年貨運業務將逐季回溫，整體獲利將優於上半年。