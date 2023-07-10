警方在5億高中生案賴母住處前設巡邏袋，9日遭竊，警方逮捕廖男，並尋回巡邏袋，將他送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

警方在5億高中生案賴母住處前設巡邏袋，9日遭竊，警方逮捕廖男，並尋回巡邏袋，簽報本被撕頁丟棄。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

5億高中生案家產遭黑道覬覦？ 1男落網警方說話了

台中5億賴姓高中生命案引發全國矚目，外傳家產龐大引發黑道覬覦，警方在賴母住處前設臨時巡邏袋，昨天巡邏袋竟遺失，警方調閱監視影像查出遭69歲廖男扯走，深夜將他逮捕到案，尋回被破壞的巡邏袋及巡邏簽到表，依毀損公物罪送辦。警方今天澄清表示，至今未收到賴母報案遭黑道恐嚇及人身安全情事，駁斥黑道之說。

據了解，廖男居無定所，患有精神障礙，到案時語無倫次，針對警方訊問答非所問，警方依毀損公物罪嫌，移送檢方偵辦。

賴姓高中生與夏男在今年5月間同性閃婚後墜樓身亡，賴母控告夏姓父子謀財害命，案情撲朔離奇引發全國關注，當時傳出，因賴家產龐大已引發黑道覬覦，警方立即在賴母住處設置臨時巡邏袋，以夾鏈袋內裝簽到本，警方定點定時巡邏防範。

全案台中地檢署6月21日偵結，將夏男依偽造文書罪起訴；殺人罪以罪證不足，予以不起訴處分，賴母委任律師日前聲請再議。豈料，再爆賴母住處巡邏袋不翼而飛事件。

台中市第五分局表示，9日中午接獲賴母電話通知，警設巡邏表夾鍊袋不翼而飛，警方立即成立專案小組閱周遭監視器畫面，發現有名男子在8日晚間22時許行經，並有拉扯動作。

警方循線追出，該男子是居無定所的69歲廖男，常在中清路一帶出沒，9日23時許在該路段某大樓石椅查緝到案，並於附近尋回巡邏袋，簽到本已被撕頁破壞，丟棄附近水溝。

警方澄清，案發至今並未收到賴母報案指稱遭黑道恐嚇及人身安全危害等情事，也無外傳賴母住家網路線路遭破壞等事。本案已經進入司法程序，相關傳聞並非事實，請民眾不要輕信，其中涉及違法部分，警方將依法偵辦。

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