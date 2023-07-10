高雄一位8旬郭姓老翁，在打完網球騎車回家路上，突然感到一陣暈眩，隨後失去意識，所幸在路人的幫助下，郭翁無大礙。阮綜合醫院心臟內科主任林韋丞表示，天氣熱血管容易放鬆，導致血壓會偏低，若民眾這時沒有適時補充水分，更容易造成脫水、引發低血壓狀況；若民眾在更換姿勢有頭暈、眼前黑的症狀，務必就醫查看。

8旬郭姓老翁近日早晨前往網球場運動，隨後騎車去買早餐，不料在回家途中突然感到一片暈眩，隨後連人帶車倒下，所幸一旁的路人前往攙扶，才讓郭翁免於受重傷，郭翁隨後至診所就醫，研判是脫水造成的低血壓狀況。

林韋丞表示，一般民眾在夏天容易造成低血壓的關鍵在於水分，天氣熱會使民眾大量流汗，若又沒適時的補充水分和觀察血壓狀況，低血壓很容易就找上門，因此若民眾出現姿勢性低血壓的症狀，例如更換姿勢時會感到暈眩、眼前一片黑等狀況，就要盡速補充水分或就醫。

林韋丞說明，夏天其實比冬天更容易出現低血壓狀況，尤其是平時有在吃控制血壓藥物的民眾，因為天氣熱會導致血管放鬆，血壓相對會減低，若民眾又有在服用治療高血壓藥物，更容易因此導致血壓過低，使得民眾因低血壓暈倒。

林韋丞提醒，若有在服用高血壓藥物的民眾，夏天到來時，務必與主治醫師聯繫看診，調整藥物或者停止用藥，但都得由醫師評估狀況，民眾切勿自行服藥。