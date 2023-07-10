疫情之後大陸表演市場爆炸性回溫，中國演出行業協會發佈數據顯示，上半年全大陸的營業性演出場次達19.33萬場、年增率400.86％；演出票房收入167.93億元（人民幣，下同），年增673.49％；觀眾人數達6223.66萬人次也更是成長超過10倍。

今年以來，大陸大型演唱會和戶外音樂節集中開票，進入第2季後，演唱會和音樂節更是進入密集期，「五一」假期僅北京就彙集了3個大型音樂節。上半年大型演唱會、音樂節共演出506場，票房收入24.97億元、觀眾人數550.10萬人次，跨城觀演成為大型演唱會、音樂節的主要消費趨勢，凸顯其對文旅消費的拉動作用。

此外，上半年專業劇場演出場次已基本恢復至2019年同期水準，票房收入恢復至2019年同期約8成。在專業劇場演出中，話劇、兒童劇、音樂劇3個類型前兩季都保持平穩上升，其中兒童劇演出場次和票房已恢復至2019年同期水準。

根據大陸《經濟日報》引述中國演出行業協會方面表示，涵蓋劇場、新空間、大型場館和各類景區、園區、街區的演出活動在推動文化消費、促進經濟增長方面發揮著重要作用。

從上半年的整體情況看，演出機構也在積極豐富產品品類、提升內容供給，釋放多層面消費需求方面依然大有可為。以多藝術品類、多表現形式、豐富演出產品供給、拉動綜合消費為主要方向的演藝新業態、小劇場新空間等是今年格外活躍的市場要素，在各地均有不俗表現。