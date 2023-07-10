8年前科技公司羅姓技師，在新北市烏來遭斷裂掉落的台電電纜線電擊死亡，羅妻及4子女提告請求台電賠償，最高法院判決台電須賠償醫藥費、喪葬費、慰撫金共1069萬624元確定，扶養費部分台灣高等法院更二審判決台電須賠償計546萬215元，上訴後遭最高法院駁回確定，台電共須賠償1615萬839元。

死者家屬提告主張，2015年1月22日中午當時43歲的羅姓男子騎乘機車行經新北市烏來區啦卡路9巷36號附近樹林空地，因台電公司置於該處之電桿及架連之饋線等電力設備疏於維護，讓電纜線斷裂懸落，致羅男電纜線電擊死亡。

家屬請求台電公司賠償醫藥費、喪葬費及慰撫金共 1069萬多元部分，去年最高法院已判決確定，其他請求部分，高院更二審考量羅男死亡時正值壯年，生前在科技公司擔任專業技師，判決台電須給付羅男的家屬扶養費共546萬215元，上訴後，最高法院駁回確定。