資深音樂人李坤城4月因大腸癌病逝後，兒子李卓軒與林靖恩因5000萬遺產鬧翻，最終李卓軒獲得父親的著作權和收藏品，而林靖恩則繼承台中房產。原以為事情已經告一段落，豈料李卓軒於9日突發文砲轟林靖恩繼承房產19天便出售，現在每天爽住台中五星級飯店林酒店，而林靖恩以多少價格售出房產，當地房仲回應了。

李卓軒9日發文砲轟林靖恩：「林小姐聽說現在沒有收入，房子賣了每天住林酒店，啊要住開心一點喔！看能住幾天蛤。這個理財觀，我會笑死」，他還狠酸：「分享正確的理財觀念，現金流、現金流、現金流、現金流才是真正的財富自由」。李卓軒接著說自己把李坤城的版權授權金全部捐出去，「李坤城有這個不缺錢自己會賺錢的兒子真的很可怕，手起刀落不是用捐的就是用送的，不然就公開文獻免費無償使用，不然就是版權授權金全部捐出去，福報點滿 948794狂」。

李卓軒發文揭露此事。(圖/李卓軒 臉書)

根據台灣月租飯店訂房平台「mrhost」介紹，由於月租飯店多由飯店提供，通常雙人房月租價格大約落在 30,000 到 60,000TWD之間，可能會因為房間大小與飯店設備而有所不同，如果是比較大的套房、一房一廳或是兩房一廳以上的房型月租價格大約落在80,000 到 150,000TWD，月租飯店價格平均會比單日訂房優惠 26%，通常住越久折扣也越多。

這也讓李卓軒狠酸「他（李坤城）的代書同學吃下我家的房子，然後把獲利，聽他說是做成信託，慢慢付給給這個林小姐花用。讓她可以廢人一輩子。」，而根據《ETtoday》報導，李坤城生前房產位於台中市北屯區，目前該社區在網路平台待售物件開價都落在1100~1300萬元，大坪數物件則逼近3000萬元。同樣的格局以市場價來推估，在地房仲分析：「若未含車位出售總價落在800~940萬元、有含車位則是破1000萬元沒問題。該屋座落在學區附近、一旁又是大型公園，交通、機能與綠地都有，條件相當不錯。」以千萬宅、月租3萬元來計算，林靖恩至少可以住上27年。