去年發生台南市警員遭外役監脫逃受刑人刺死，如今爆出夜店殺警案受刑人獲准到外役監執行，使外役監修法再成外界關注焦點。民進黨立法院黨團10日強調，黨團盼下會期（今年9月）重啟修法，法務部應在最短時間內統合當前的25個修正草案，儘速送立法院審議。

民進黨團上午回應時事議題，黨團幹事長劉世芳解釋，去年立法院司法及法制委員會未達共識的原因，主要是學者專家、國民黨、民進黨、時代力量等各黨委員，對於第4條遴選資格和消極、積極條件有不同看法。

法界出身的黨團書記長莊瑞雄解釋設立外役監的原因，他指出，1955年聯合國防止犯罪及罪犯處遇會議中，提出「在監人最低處遇標準原則」，盼加強受刑人與外部社會的聯繫，避免與社會脫節，而台灣在1962年制定外役監條例，但問題在於哪些人應進入外役監？

莊瑞雄指出，現行排除適用外役監的6種類型分別為，脫逃罪、毒品罪、非輕罪的累犯、假釋被撤銷、另有保安處分待執行及性侵罪和家庭暴力罪，但到底要讓哪些人進入外役監，激勵當事人改善、適應社會生活，還須學者專家、各黨各派研商，「民進黨團的態度是開放的，也在尋求社會共識。」

「這確實是非常大的難題。」莊強調，作為執政黨，有更大的責任和義務，統合社會各界不同想法，對於在野和外界的指責，民進黨會虛心接受，他也說，外役監不是恩惠，而是中間矯正處遇的機構，雖然犯罪的人大家都討厭，但偵查、審判結束後，也該關注受刑人的後續處遇。

最後，黨團幹事長劉世芳重申立場，指民進黨團盼下會期能重啟《外役監條例》修法；盼法務部能在最短時間內盡快整合當前的25個修正草案版本，儘速送到立法院審議。