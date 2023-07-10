中國中小企業協會發布6月中國中小企業發展指數（SMEDI）為89.1，比上月上升0.2點，結束連續3個月下降態勢，且高於去年同期水準。分析稱，隨著經濟政策措施持續發揮效用，中國經濟總體保持恢復態勢，中小企業發展指數止跌回升。

具體來看，6月份，8個分行業指數5升3降，工業、建築業、交通運輸郵政倉儲業、房地產業和資訊傳輸電腦服務軟體業指數分別上升0.3、0.4、0.1、0.1和0.2點，而批發零售業、社會服務業和住宿餐飲業指數分別下降0.2、0.4和0.2點。由此可見，工業和建築業指數開始回升；而服務業指數的上漲趨勢出現回調。

從分項指數看，6月份，8個分項指數6升2降，宏觀經濟感受指數、市場指數、成本指數和投入指數止跌回升，綜合經營指數由平轉升，勞動力指數連續兩個月上升，資金指數和效益指數由升或平轉降。

中國中小企業協會認為，當前中小企業運行呈現幾個主要特點。首先，隨著一系列利多政策持續發力，工業生產逐步恢復走穩、服務業略有回調仍延續恢復趨勢，企業信心逐步趨於穩定，但恢復基礎不牢，仍存在反覆的可能。

其次，市場預期略有好轉，6月份，所調查的8個行業中，7個行業銷售量指數、6個行業國內訂單指數上升。第三，企業成本仍處高位，中小企業綜合成本繼續上漲。所調查的8個行業中，5個行業生產成本指數上升。

另外，勞動力市場需求上升，供應結構性下降。降成本措施中繼續階段性降低部分社會保險費率等措施的推出，降低了企業用工成本，用工需求有所改善。6月份，雖然勞動力市場總體供大於求，但主要是普通勞動力和技術工人供應有所下降，加劇普工「招工難」和技術工人供應缺口。

此外，企業效益狀況仍不理想，市場需求不足致使產能相對過剩，導致供需不匹配，壓縮企業利潤空間。然而，企業投資意願有所改善，6月份，所調查的8個行業中，6個行業投入指數上升。