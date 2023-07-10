大陸國務委員兼外長秦剛自6月25日在北京分別會見了斯里蘭卡、越南兩國外長以及俄羅斯副外長，之後就消失於公眾視野。就連大陸國家主席習近平4日在北京以視訊方式出席上海合作組織成員國元首理事會會議，秦剛也都缺席。港媒透露，秦剛「失蹤」15天是因為確診新冠，相信很快將重出江湖。

秦剛原定6月下旬與歐盟國家駐中大使舉行的午餐會，但被臨時取消。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾原定本月7至10日訪中，但臨出發前被叫停。大陸外交部發言人汪文斌5日回應，中方高度重視中歐關係，一直與歐方保持各層級、各領域交往，歡迎波瑞爾「在雙方方便的時候盡早訪華」。

香港星島網評論稱，這是博雷利第二次推遲訪華行程，他原定今年4月13日至15日訪華，但4月12日由於感染新冠病毒而推遲。而汪文斌的「雙方方便」之說，其實已經暗示現在中方不方便。

7日下午，有外媒在記者會提問，「據報導，布魯塞爾的官員稱秦剛在公眾視野消失的原因是健康原因。外交部對這個報導有何回應？他是否會出席下周舉行的東協外長會？」汪文斌回答說，「我並沒有聽說你講的這個情況」。

評論指，汪文斌只是「並沒有聽說」，並沒有否認秦剛抱恙。據悉，秦剛是因為確診新冠而「失蹤」，已經休養半個月，相信很快將重出江湖。

在大陸副外長謝鋒出使美國之後，大陸外交部副部長馬朝旭（正部級）頻頻參加涉美活動，包括與秦剛一起會見美國務卿布林肯，顯示他已經主管涉美事務。7月4日是美國獨立247周年，美國駐中大使館舉行晚宴，大使伯恩斯致辭說，「讓我特別對外交部馬朝旭常務副部長表示歡迎」。

但評論指，大陸外交部官網並未列出馬朝旭參加美國國慶酒會，但列出他5月26日參加亞塞拜然駐中使館舉行的國慶招待會。這也顯示中美之間的微妙關係。