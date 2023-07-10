溜溜球達人楊元慶昨（9）日曬出他與大咖主持人曾國城相擁的合影，並在文中分享9年前曾國城傳過一則鼓勵簡訊給他「即便只是簡單的一句加油，都有可能成為別人從萬丈深淵爬起的救命繩」。

楊元慶昨（9）日在臉書上透露，自己早在9年前就認識曾國城，他提到當年在香港表演，回到飯店時手機突然收到一則簡訊「不論前方多少風雨，別忘了有人支持你，請勇敢前進」一看之下才知道是曾國城本人所傳。

他坦言，當年那場表演有不少失誤「覺得砸了自己的招牌、也丟了台灣的臉，非常自責，看到訊息後在飯店哭了好久……」而從那之後楊元慶相信，鼓勵他人的力量可以很強大「即便只是簡單的一句加油，都有可能成為別人從萬丈深淵爬起的救命繩」；如今時隔9年後，他竟接到曾國城電話邀約，希望能在開幕活動上表演，表演結束後，曾國城也上前給予擁抱並大讚「你的表演太棒了」。

然而，楊元慶在留言區曬出另一張照片提到，2012年在一個私人生日派對表演上，朋友拍到台下曾國城與孩子看得相當投入的照片，才知道當時曾國城就已將他的電話號碼記在手機裡，讓他十分感激。

曾國城早在2012年看到楊元慶演出後，就將他的電話記在手機裡。（圖／翻攝自楊元慶臉書）

貼文曝光後，網友紛紛稱讚「城哥人真的很nice」、「大哥風範」、「城哥會成功不是沒有原因，他讓人感受到溫度」、「一路陪你成長」、「鼓勵他人的力量可以很大很大」、「城哥真的是個超溫暖的人！在我年輕的時候，以粉絲身份到節目探班，才第二次見面，就被記得名字了，雖然沒特別對我說什麼，但就感動的亂七八糟了」。