談起夏季水果很多人都會想到百香果，酸甜口感有助解決炎炎夏日食慾不振困擾。不僅如此，營養師余朱青表示，百香果整顆都富含滿滿的營養精華，包括膳食纖維、維生素A、維生素C、類胡蘿蔔素和植化素等；其中，食用其種籽具保護心血管與抗老功效。除此，農糧署分享，吃百香果時別再用對切法，應改從上方4分之1處下刀切下，再以湯匙挖取，即可留住精華果汁。

余朱青在臉書粉專「余朱青 Julie 營養師」發文指出，每年7～9月是百香果的盛產期，它富含維生素A、維生素C、類胡蘿蔔素和植化素等；連其白色內果皮都具有豐富果膠，製作成果醬或打成果汁飲用都是不錯的選擇。

除此，余朱青表示，百香果膳食纖維含量高，可幫助排便更順暢，若日常嗜重鹹、容易水腫者，百香果籽咬碎後含有百香多酚類，可保護心血管、抗老。

余朱青並列出食用百香果不同部位具有不同功效，分別為白色果皮能防關節炎、改善氣喘；種籽能保護心血管、抗老；黃色果肉能降血壓、預防乾眼症及消水腫，可說整顆都富含滿滿營養精華。

除此，農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」分享食用百香果的小技巧，指出別再對半切，以流動清水洗淨後，改從上方4分之1處下刀切下，再以湯匙挖取，就能避免果汁四溢。另外，可搭配蜂蜜、檸檬汁攪拌；或是將果肉挖出來，倒入養樂多攪拌，更別有一番風味。

不過，即便百香果營養價值高，也不能毫無節制享用，營養師李婉萍就曾提到，尤其是糖尿病患，以一份約2顆百香果計算，一天最多不可超過4～6顆，且不可再吃其它水果，建議分散於各餐食用，以免血糖升高。