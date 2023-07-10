一名男子表示，在台鐵車廂內發現一處插座貼「旅客請勿使用」標語，但USB插座蓋子已被打開，懷疑已有他人使用過，驚呼「看來是來不及了」，貼文釣出專業網友說，台鐵的插座沒有配穩壓器，電流不穩定的狀態下充電，易造成個人電子裝置損壞，手機恐直接掛掉。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見台鐵車廂內有兩個USB插座，上方貼著標語寫「旅客請勿使用」，但其中一個USB插座的蓋子已被推開，他直呼「看來是來不及了。」

圖文釣出一名專業網友解釋，台鐵的車輛採用交流電，過中性區間會切斷電流，該插座沒有配穩壓器，電流不穩定，易造成個人電子裝置受損，建議旅客不要使用。該名網友說，就像一般人在家充手機，不會沒事拔插頭又插回去好幾十次是一樣的道理。

其他人紛紛留言，「壞掉才知道不要亂用」、「帶行動電源出門有多困難？」、「台灣很多都文盲」、「先貼警語警告一下，免得手機壞掉了還要賠 」、「應該要加一段警語，如使用造成電子產品損壞，概不負責」、「確定大家使用前都會詳看使用說明書嗎？」