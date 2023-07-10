高雄一名騎士日前下午遇到中油交通車路邊停車，疑似交通車駕駛視線死角未注意騎士，讓騎士被迫騎到路邊水溝蓋上停下，全程相當驚險。（摘自社會事新聞影音／崔正綱高雄傳真）

高雄市區一名機車騎士日前下午騎在慢車道，遇到中油交通車路邊停車，疑似交通車駕駛視線死角未看到騎士，直接右切到路邊，騎士見狀向右閃避，被迫騎在狹窄水溝蓋上數公尺無路可走後停下，相當驚險。騎士後續將全程PO網，網友笑稱「用生命捍衛路權」。警方表示，大客車違規事實未明確，變換車道時應注意避讓；後方車輛也需保持安全距離，以免進入大型車輛視線死角。

網路社群「社會事新聞影音」今早上傳影片，影片中描述7日下午5時46分許，一名機車騎士行經新興區中山二路段慢車道時，遇到一輛中油交通車要路邊停車，但疑似交通車駕駛視線死角，未注意到騎士直接往右切，騎士見狀只能被迫往右閃避，一直騎到最後路邊水溝蓋上數公尺，才因交通車擋住去路後停下。

而騎士停下時，交通車還是繼續往路邊停靠，後輪僅離騎士數十公分距離，若騎士不慎遭捲入恐後果不堪設想，騎士不滿之下，將全程行車過程上傳至「社會事新聞影音」，網友見狀笑稱騎士是「用生命捍衛路權」。

新興分局警方指出，經初步檢視相關影像，大客車違規事實未臻明確，大客車變換車道時應注意避讓，除應打方向燈並注意後方來車與自身車輛安全距離，後方車輛亦應注意車前狀況，並保持安全距離，以免進入大型車輛視線死角；呼籲，民眾行駛在路上，應遵守相關交通安全規則，並注意互相禮讓，以免釀成事故，造成更大危害。