南韓51歲女歌手米娜(Mina)，以凍齡外表和婀娜身材穩坐美魔女代表，最讓外界熟知的是，她2018年和小17歲、今年34歲的美聲團體「SoReal」成員柳弼立結婚，儘管外界不看好這段「母子戀」，兩人婚後感情依舊堅定，米娜日前就發文慶祝結婚5周年，不過她卻透露老公已2周沒回家。

米娜不吝嗇在網上分享夫妻日常，小倆口還大方登上實境秀放閃，米娜日前就在IG慶祝結婚5周年，兩人還準備要二度蜜月，不過柳弼立因為工作忙碌，已經2個禮拜沒回家，米娜直呼想趕快見到老公，一解思念之情，夫妻的好感情溢於言表，米娜發文還釣出柳弼立留言放閃：「讓我們一直幸福到50周年紀念吧，親愛的」。

米娜在2002年代表韓國擔任「世界盃小姐（Miss Worldcup）爆紅，後來發片當歌手，米娜除了以美艷外型打開知名度外，最讓外界熟知的是，她2018年和小17歲、今年34歲的柳弼立結婚，小倆口克服外界對「母子戀」的冷嘲熱諷，攜手走過5年婚姻，不過米娜之前一直很想替老公生子，但兩人卻始終沒有好消息，她還因此難過爆哭。

求子心切的米娜沮喪說，如果自己先離世的話，老公會很孤單，「等我死後，老公可以再婚生小孩」，讓柳弼立很心疼，他不願老婆再承受壓力，體貼安慰她一切順其自然，還笑說「我們會一起死啦」。