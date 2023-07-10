高雄越南籍張姓男移工9日上午，疑似酒後拿著一把大剪刀，在大寮區一處菜市場內與人發生衝突，員警獲報趕抵現場將其逮捕。張男乍看之下乖乖配合，但回到派出所突然情緒失控，竟企圖咬警察、咬舌自殘，甚至開始胡言亂語，警方已通知消防隊將他強制送醫。

網路社團「社會事新聞影音」今天上午公布一則爆料，一名白衣瘦小的男子昨日上午在大寮區光明路菜市場，手上拿著剪刀，讓路過買菜民眾嚇壞，警方獲報趕赴現場，喝令張將刀放下，將張逮捕。

林園分局表示，9日上午獲報，大寮區光明路市場內，一名男子手持大剪刀不斷揮舞，還與人發生糾紛。員警趕抵現場，發現無打架的狀況，但遠遠的就看見身穿白衣的張男手持剪刀，當場掏出警棍、喝令他「放下、趴下」，張男見優勢警力包圍，立刻跪下、趴下乖乖就逮。

30歲的張男被逮時口中不斷喃喃自語，員警先請他上車、回到所內配合偵辦。沒想到，張男一到派出所就咬舌自殘，警方上前勸阻，他竟企圖咬警察，精神狀況相當不穩，警方便通知消防隊將張男強制送醫，後續再釐清事發原因。

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