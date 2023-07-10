國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的支持度目前呈現暫時落後的狀況，他日前找了多次打勝仗的國安會前秘書長金溥聰操盤，引發外界關注。對此，國民黨副主席連勝文認為，金溥聰就像是在明朝末年指揮清軍入關的清將多爾袞一樣，是個凶狠且勇猛的戰將，國民黨此時也確實需要一位狠角色來輔選，才有辦法突破重圍。

金溥聰加入侯友宜的團隊引發熱議，前立委沈富雄6日更在廣播節目《POP撞新聞》上說，侯團隊有了金、前立法院長王金平、前立委郭正亮3人幫助，他的選情就有起死回生的希望。而現在3人都已到位、成了「亮金金三人組」，不能小看他們的力量。

連勝文8日在網路節目《午芯饗宴》中表示，金溥聰就像多爾袞一樣，是個凶狠且勇猛的戰將，他並認為，此時國民黨確實需要一位狠角色來輔選，才有辦法突破重圍。節目主持人、國民黨台北市議員徐巧芯也笑稱，金溥聰殺伐果決、不接受藉口，他的出現讓藍營的立委參選人們瑟瑟發抖，「他怎麼說我們怎麼算」。

另外，連勝文建議，選舉是1人1票，需要中央、媒體、組織、地方等各式各樣的人來幫忙，「不會只有1、2個大咖，就可以決定整個選戰的趨勢」，侯友宜的團隊可以趁投票前的這段時間，趕快把各路人馬都找齊。