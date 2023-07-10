台南市政府環保局7月至今對市場、量販店、超商等共稽查445家次，至今尚未發現違規使用PVC材質。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

聚氯乙烯（PVC）對環境及人體健康具有危害風險，環保署為推動源頭減量，已宣布從今年7月起禁止網購包材、食品包裝使用PVC材質，違反者將處1200元以上6000元以下罰鍰。台南市政府環保局本月針對市場、量販店、超商等零售賣場共稽查445家次，至今尚未發現違規使用PVC材質。

環保局指出，目前禁用PVC包裝已經成為國際趨勢，像韓國、紐西蘭等國，也都陸續宣布淘汰PVC食品包裝。PVC塑膠材質的辨識碼為3號，常見包裝有：單片蛋糕塑膠盒、糕餅包裝外盒或是意麵單包裝塑膠袋等。

環保局長許仁澤表示，PVC被丟棄後送到焚化爐燃燒會產生戴奧辛及重金屬，存在焚化爐的飛灰及底渣中，恐對環境造成危害。根據環保署公告，自2023年7月1日起，不得製造、輸入及販賣含有PVC包裝的食品（含動物食品、飼料），其他如乳製品、調味品、飲料、（藥）酒等也都在管制範圍內；至於今年7月1日以前已製造或輸入商品則不再此限，初估每年約可減少使用79公噸PVC類包裝食品容器。

另外，民眾上網購賣東西時，也經常遇到賣家使用大包裝寄小物品，再用塑膠包材填充空間的情形；對此，環保署也訂定規範，從今年7月1日起，要求紙類包材需有90％以上回收紙含量、塑膠包材要摻配25％以上再生料，並明訂禁用PVC材質等，一旦違反者同樣處1200元以上6000元以下罰鍰。

環保局強調，使用PVC材質的容器包裝食品，將對人體及環境造成嚴重影響，呼籲市民共同減塑、自備環保餐具或杯袋，避免使用一次性塑膠包裝或拋棄式用品，共同為地球盡一分心力。