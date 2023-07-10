安碁資訊董事長施宣輝表示，今年營運樂觀看待，除本業SOC資安維運中心將持續增長之外，安碁學苑、海外布局也將陸續展現效益。去年安碁資訊併入同集團內的宏碁雲架構(Edc)、擴展新服務，旗下安碁學苑也啟動針對專業資安相關人員授證培訓課程之業務，為安碁資訊帶來新營運動能。

隨著雲端時代的來臨，彈性的雲端資源與各種先進的雲端應用服務，驅動企業在數位轉型下對雲端安全的重視。安碁資訊強調：有鑑於資訊安全是雲端數位服務的基礎，保護企業系統、網路安全、消費者交易安全以及個資的隱私，不論是自建、代管的IT伺服主機，還是雲端服務的虛擬主機與網路配置，都需要有7x24的資安監控，企業若突遭網路攻擊，對於資安事件的鑑識以及緊急應變處理，就需要像安碁資訊有即時處理能力的專業資安服務商，絕非一般系統整合商或是軟體代理商僅靠維護的方式就可以處理資安事件，若因處理不當，反而在資安事件發生後徒增系統回復時程風險和鑑識難度。