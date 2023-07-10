「鐵肺歌姬」李佳薇出道以來歌唱實力無庸置疑，每次開口總能驚艷全場，她昨（9日）受邀參與在澳門舉辦的騰訊音樂娛樂盛典（TMEA）演出，開全麥真唱表現獲樂迷大讚「太穩了」、「李佳薇出場好聽到不行，音響伴奏燈光瞬間都正常了」、「謝謝佳薇讓我的耳朵舒服了不少」、「直到李佳薇出來我才知道原來現場音響沒壞」，演出影片曝光後，關鍵字「李佳薇修音響」還登上微博熱搜。

李佳薇唱紅無數膾炙人口歌曲，其中難度極高的〈煎熬〉、〈大火〉、〈飆〉等歌更為知名，她也曾受邀擔任歌唱評審，實力成績有目共睹。她昨在TMEA獻唱〈那一瞬間〉等歌，許多大陸知名博主事後發文大讚她表現沈穩、高音游刃有餘，擁有逾162萬粉絲的博主「好大一只胖皮卡」表示：「〈那一瞬間〉這首歌收錄在她去年推出的新專輯《痛快》中，是整張專輯情緒最濃郁、最為感性的抒情曲，今天的現場版，李佳薇太會唱了，目前所有女歌手現場最好的一位，高音非常穩，整個情緒也控制得很精準，讓人聽得相當過癮。」力誇她的表現已是天后等級的實力。

李佳薇近期正在大陸舉辦個人專場巡演，除了本月22日將在重慶開唱、月底飛往馬來西亞錄製節目，接下來將前進成都、北京、上海、南京、廈門、吉隆坡等地舉辦演唱會，面對粉絲不斷敲碗要求，她與團隊也正著手規劃唱回台北；此外，近日盛傳大陸節目《乘風破浪的姐姐5》已邀約她加盟節目擔任固定嘉賓，若消息屬實，加上海內外各地商演活動演出邀約不斷，行程滿檔的李佳薇下半年相當忙碌。