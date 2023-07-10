好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」產品經檢驗含有致癌物質環氧乙烷，好市多已下架問題產品，並啟動自願性召回。新北市衛生局昨（9日）已至好市多新莊、中和、汐止賣場查察，確認商品均已全數下架。

衛生局指出，三家分店、共計47件「油漬摩佐羅拉乾酪」產品均全數下架，與總公司回報庫存數量相符。據該公司表示，產品統將一退回總公司辦理銷毀。

衛生局呼籲，民眾若有購買「油漬摩佐羅拉乾酪」，請立即停止食用，並攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場專屬退貨櫃台辦理退貨作業。有任何消費爭議問題可透過行政院消保處線上申訴系統提出申訴及直撥「1950」專線或洽新北市法制局「02-29603456分機5137~5142」諮詢。

衛生局並提醒食品業者，我國未核准環氧乙烷作為農藥使用，亦未准許使用環氧乙烷氣體作為消毒用途，業者務必落實自主管理，確認原料及產品均應符合食品安全衛生管理法相關規定，使用食材進行加工調理前應確認食材有無殘留農藥、動物用藥或其他汙染物，落實供應商管理及把關進貨食材安全衛生，確保食品衛生品質安全，以維護大眾的健康權益。