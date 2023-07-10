力士6月合併營收為5501萬元，月增加9.96%、年減少50%，顯示單月營收已脫離谷底並向上走揚；累計上半年合併營收為3.3億元，年減少49%；力士指出，電子供應鏈庫存應已降至正常水位，樂觀看好今年營運可望逐季走揚。

力士指出，上半年以自有專利技術ETG與RTG導入產品的占比為22.72%，明顯較過去有所成長，顯示儘管面臨產業景氣低迷，然新技術仍獲客戶青睞，未受影響；其中使用RTG技術之電池相關MOSFET，相較於傳統製程技術，可縮小晶片尺寸，降低電能傳輸阻抗，提升轉換率，並減少廢熱產生，目前在現有客戶使用上表現不俗、接受度高，有助於未來開發新客戶與拓展新市場布局。

隨著產業高庫存問題已見曙光，力士樂觀今年第二季為營運谷底，下半年可望優於上半年，根據IDC(國際數據資訊)針對全球NB產業報告指出，即便2023年NB出貨面臨嚴峻的挑戰，受惠AI技術的演進，2024年第二季起可望提前迎接疫情期間銷售的筆電換機潮，帶動相關供應鏈提前在今年下半年開始重起拉貨動能，挹注力士營運逐季走揚。