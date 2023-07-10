北科大「資財營」27名學生8日晚間到「大道創意料理快炒」用餐，吃光店家免費白飯還怨不夠吃，留1星負評，引發網友撻伐。對此，「北科資財營」昨晚去跟老闆致歉，雙方還合照表示已和解，如今老闆也發聲，選擇原諒與包容學生，孩子們一時氣憤的行為已受到了不小的壓力。

北科大資財營活動總召昨晚在臉書發文，針對白飯事件，同學們已經親自去「大道創意料理快炒」與老闆解開誤會，坦言沒事先預約、上google評論刷負評是他們的不對，感謝大家關心，他們會記取教訓。之後老闆也在留言處發聲，「老師與孩子們都來道歉和解了，孩子們一時氣憤所作行為也受到了不小的壓力，在此希望大家到此為止了好嗎？」

老闆表示，自己也有孩子，不希望孩子一時衝動犯了一些事，就要承受莫大壓力，且孩子們已經刪除負評，他也選擇原諒與包容，懇請社會大眾，讓整件事情就到此結束。

但有網友貼出截圖指出，他們根本沒道歉，還在攻擊老闆，老闆回應，他選擇相信那些是想替北科大學生抱不平的人發言，「我相信來道歉孩子們的誠意，如果傷害要繼續下去，我選擇承受來結束」，還在個人臉書轉貼「北科資財營」貼文，寫下「一切不多言，選擇原諒與包容」。