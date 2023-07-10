彰化銀行從供應商角度思考，發展創新的供應鏈金流，攜手台電合作推動供應鏈融資平台。

彰銀表示，台電的供應商須先經通過評鑑，並於有效期滿前複評，方能維持資格，過往供應鏈交易資料多由供應商單方面提供，較難掌握實際交易情況，銀行承擔較高融資風險，現在透過與台電合作SCM供應商管理平台傳輸的交易資訊，使其供應鏈交易透明，降低核實交易成本及貸放後風險，銀行可即時掌握供應商過往交易資訊，並主動發掘客戶資金需求提供融資服務，快速評估供應商資歷核給融資額度及方案，使供應商更快速取得資金。

彰銀已協助台電供應商順利取得融資，希冀透過本次台電供應鏈融資平台成功案例，配合政府政策扶植更多有融資需求的中小企業，以達該行「服務」、「效率」、「創新」的最終理念。

彰銀表示，為落實ESG（環境保護、社會責任和公司治理）永續發展，此次與台電合作不僅能強化雙方夥伴關係，更能協助供應商解決產銷資金缺口，有效滿足中小型供應商融資需求，對台電而言亦可確保用料品質及供貨穩定、維護供電安全，提升採購效率，且透過台電SCM系統介接共享資訊，可減少書面資料往返，降低人力以及作業成本，創造彰銀、台電及供應商三贏模式，有效推動ESG永續授信。

彰銀近期連續獲得國內外獎項肯定，秉持業務與ESG並重的精神，在金融市場上扮演資金提供者及承擔社會責任的重要角色，除積極擴增核心業務量能創造營運績效，亦依循「赤道原則」，將環境及社會風險管理內化至專案融資相關的授信審核流程，並建立相關控管機制及流程因應，力求落實環境保護與社會關懷，著重風險控管與永續效益，協助企業獲得所需資金，並逐步引導企業轉型發展，攜手客戶共同前行。