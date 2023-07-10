「世界巧克力大賽」International Chocolate Awards （ICA）亞太區得獎名單出爐，曾在「手工巧克力工藝師（Chocolatier）類組」蟬聯兩屆世界冠軍的Q sweet巧克力菁點主廚吳葵妮Queenie，今年女力大爆發，以一己之力以全新系列的「水果軟糖巧克力」和「台灣花卉巧克力」，再度拿下9個獎項的佳績，是亞洲得獎最多的手工巧克力師，且得獎作品橫跨5個不同項目，從黑巧克力、牛奶巧克力、到白巧克力，全部得獎。也創下今年亞太區紀錄，展現最多元的巧克力技藝功力。

從商學院出身的Queenie吳葵妮，大學時代曾是光鮮亮麗的廣告模特兒、也拍過偶像劇，因為很喜歡甜點和巧克力，畢業立刻投入烘焙業，從飯店學徒做起。

24歲那一年，她前往台灣某家年營業額超過上億的連鎖甜點品牌，應徵甜點製作人員，在面試過程中，由於她「立志當甜點界最好的設計師」的熱忱理念深獲該集團認同，同時在老闆娘出考題，要求她在5天內研發出10種不同口味且造型精美的甜點，她不僅考試過關且破天荒獲聘「產品研發總監」-這個通常由四、五十歲資深男師傅才能勝任的職位。當時24歲的吳葵妮可以說是全台灣最年輕坐上產品研發總監職位的人，傳奇性的經歷打破業界傳統資歷框架與性別框架。

為了擔負起營業額超過上億的連鎖甜點品牌，吳葵妮擔任產品研發總監期間，不僅得讓一群資歷遠比她深的男師傅們信服，同時為了配合連鎖甜點品牌在各百貨公司有四季不同節日的主題檔期，她每個月幾乎都在各式新款西點蛋糕的研發輪迴中，在如此密集高壓的研發鍛鍊，造就了吳葵妮對風味調配的敏銳度與內化的創意品味，成為她日後能創作精品巧克力的根基，這樣的工作資歷也使她多年之後，在強敵林立的國際巧克力比賽裡，能夠以一擋百，為台灣爭光。

自許為「巧克力藝術家」的吳葵妮在7月8日於香港舉行的頒獎典禮表示，『帶給別人快樂是最高貴的藝術。』，她也希望她的巧克力作品帶給世界快樂。吳葵妮並期望以一個單身女性、獨立創業者的身分，帶給許多正在為夢想掙扎奮鬥的人鼓舞，讓他們相信，就算孤軍奮戰也可以發揮無限潛力，以ㄧ擋百。

秉持著當代藝術家常汲取社會脈動與反應時事為創作基礎，吳葵妮此次從台灣社會近期致力於兩性平權的議題，轉化成一系列以台灣花卉為主題的巧克力（野薑花、茉莉花、玫瑰花），期望透過花香傳達女性意志堅強且帶韌性的力量。另外，也衍伸出一系列與花香百搭的台灣水果軟糖夾心巧克力（bon bon）。

新品花系列和水果軟糖 東方情調獲評審讚賞擷取台灣在地，帶有東方情調的野薑花和茉莉花，以其最擅長的獨家萃取方式，將最馥郁卻純淨的花香保留在巧克力中，展現有別於西方國家的獨特風味；而搭配花香的水果軟糖則是Queenie吳葵妮挑選台灣在地水果一顆顆削皮製作，不同於業界習慣用果泥工廠販售的冷凍果泥。一般甜點師傅不喜自製果泥，原因在於每批水果的纖維質／酸鹼值／甜度水分等等都有差異，導致每次製作法式軟糖時，師傅很難判斷熬煮的凝結點到達沒，失敗率很高，需不斷更動配方，製程考驗技藝又步驟繁瑣。

但對吳葵妮而言，豐美的水果是台灣最動人的食材，身為巧克力藝術家有責任把這些水果當作創作媒材，凝萃出如瑰麗寶石般的軟糖，因此她不厭其煩，在每一種、每一批水果不同的狀況，不斷調整煮糖凝結溫度，且風味上採取複方，以女性優雅的細緻，將水果混合各種花草辛香料，引味出軟糖夾心巧克力更上乘的層次感。

〈軟糖黑巧克力—野薑花〉和〈軟糖黑巧克力—玫瑰荔枝〉分別拿下銀牌和銅牌。〈黑巧克力霸—草莓茉莉花〉也以優雅的女性風格，拿下了銅牌。

全球首位華人奪下「白巧克力霸項目」獎牌的吳葵妮，每年白巧克力霸參賽都表現亮眼，今年新作品〈白巧克力霸—綠茶茉莉花〉，展現萃取茶香與花香的功力，有層次的風味，獲得評審的青睞，奪下此項目的銀牌。另外去年全球總決賽奪下世界銀牌的〈白巧克力霸—莫內花園〉也再度奪下銀牌，並且獲頒創新特別獎（Special Innovation）。

在「軟糖牛奶巧克力項目」，吳葵妮以 〈獨家軟糖巧克力—鳳梨黑胡椒〉成為該類組唯一獲獎的作品。「軟糖黑巧克力項目」，〈獨家軟糖巧克力—金桔〉也拿下該項目的銅牌。

吳葵妮說，處在「享受精品巧克力」尚未普及的台灣，推廣精品巧克力宛如在沙漠種花般辛苦，不過，巧克力所帶來的喜樂和愉悅卻讓她走的更遠更堅定，她也期望台灣巧克力業者能團結，未來攜手合作，讓台灣巧克力工藝能攀向巔峰，讓世界更能看見台灣。