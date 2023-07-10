詹姓男子不願與女友分手，趁她上班出門時擄人上車，恐嚇「把妳丟在淡水河、八里會有妳的塔位」，接著把人載至汽車旅館軟禁、性侵、凌辱10小時。女子藉故月經來，要詹男外出幫忙買衛生棉，才趁機求救報警。一、二審分別判詹男5年、4年，詹不服上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

2021年12月6日上午，詹男跑到女友住處停車場堵人，趁女友反應不及時從後熊抱並拖拉上車，恐嚇「今天一定會開車帶妳回台北，陰陽相隔，八里會有妳的塔位，會把妳丟在淡水河」。

詹男開著車，把女友載進高雄某汽車旅館，進房就嗆「妳不喜歡上床，沒辦法，我今天一定要跟妳上床」，隨後以體型優勢強吻女子。過程中，女子前夫剛好來電，詹男看到更是妒火中燒，連甩女子4個耳光，接著性侵得逞。

事後女子不敢反抗逃跑，被軟禁在房內10小時。女子剛好她月經來潮，便急中生智，藉機央求詹男外出幫忙買衛生棉。詹男離開後，女子急忙跑到櫃台、向人員表示「那個人是強姦犯」請求報警，警方趕抵現場將詹男逮捕。

詹男被逮時，堅稱沒有任何軟禁女子的行為，也沒限制女子使用手機，她遲遲沒有報案或求救顯不合理。

法官認為，女子在調查過程中呈現害怕、抗拒、情緒激動哭泣等表現，經醫師診斷罹有創傷後壓力症，符合被害後的表現。地下室、摩鐵的監視器影像也相當明確，詹男確實以脅迫方式擄走該名女子。

法官痛批詹男為智識正常成年人，竟不思和平處理就強壓走人並性侵。且長期謾罵羞辱、情緒勒索女友，實屬恐怖情人。審酌他犯行重大、沒有悔悟之心，一審依照強制性交罪判詹男5年，上訴至高雄高分院改判4年。

詹男仍覺得刑期太重上訴，最高法院審理後駁回上訴，全案定讞，詹男須入獄服刑。

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