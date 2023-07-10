有些人在生活中總是充滿著幻想，且任何事物都想得太過美好，讓人感覺不切實際，《旺好運》運勢專欄分享很愛自作多情的前3名星座，依序是雙魚座、牡羊座、天秤座喜歡在心中想好一套劇本，接著在腦袋小劇場中演完，但真相往往不是如此，因此容易誤會別人看法。

▍第3名：天秤座

天秤座有一種吸引力，因為他們注重外貌，所以容易有許多追求者，但當他們活在被人吹捧的生活中，會有幻想或誤會別人喜歡他們的想法，因此心態需要做一些調整。

▍第2名：牡羊座

牡羊座總是熱情如火，對於很多事情都是勇敢的去面對與表達，因此容易過於衝動且不成熟，導致時常誤會別人想法，更會造成許多困擾，甚至需要幫他們擦屁股。

▍第1名：雙魚座

雙魚座的思想就像童話故事般夢幻，總是陶醉在幻想中，內心偶爾也會上演偶像劇的戲碼，時常把一切想得太過美好，但現實生活中往往反差甚大，導致他們陷入失落情緒裡。