台北市政府10日召開2025雙北世界壯年運動會委員會議，首次由主任委員台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜共同主持，體育署長鄭世忠等61名委員出席會議，而世壯運將於明年2月開放報名，對於屆時侯友宜是否將以總統身份出席，蔣萬安表示，當然希望屆時侯友宜以總統身份參與，但最重要是讓世界看到台灣。

蔣萬安表示，2025雙北世界壯年運動會是展現台灣文化、觀光旅遊特色的國際運動賽會，雙北作為主辦城市，下半年將展開跨縣市拜會，透過積極與各縣市政府溝通合作，共同為賽會的成功舉辦而努力。

他指出，今年9月將展開一系列的世壯運暖身活動，透過各式運動體驗及運動訓練課程安排，提供國內民眾參與運動的機會，為參賽做準備，並邀請世界各地的壯年運動員，2024年2月報名2025雙北世界壯年運動會。

蔣萬安提及，世壯運籌劃過程中辛苦不易，疫情期間申辦、簡報、合約甚至簽約討論都透過視訊，也謝謝體育署大力協助，和巴黎等城市競爭下拿到主辦權，雙北也展現過去的絕佳默契，望藉由過去合作經驗，把國際賽事辦成功。

他說明，世壯運預估110國家的選手來到雙北，有4萬多人包含親友等來台灣，協辦縣市還有宜蘭、桃園和新竹等。希望國際選手和親友來到台灣，可以感受到濃厚的人情味，擁有絕佳體驗。

侯友宜則說，賽會籌備至今已過2年半，這段時間確定35個競賽種類、66處競賽場地，最重要的是在去年11月正式自國際壯年運動總會執行長手中接下IMGA會旗。相信2025年的壯年運動會，將用運動搭起國際友誼橋梁，帶動運動觀光、提升周邊經濟效益，創造超過100億元的經濟收益。

至於明年2月啟動報名，侯友宜是否將當選總統，以總統身份出席？侯友宜僅說，讓台灣站在世界舞台，台灣一定會站在世界舞台，謝謝。蔣萬安則笑說，當然希望屆時侯友宜以總統身份參與，最重要是讓世界看到台灣，優秀選手被看到，歡迎各國選手、親友和國際友人來到各個城市，帶動觀光、經濟發展。

蔣萬安補充，今日聽取世壯運相關報告，還特別派團到韓國、芬蘭等地考察，帶回很多心得，可作為後續規劃上值得參考的地方，希望結合宜蘭、桃園和新竹縣市等協辦城市，大家共同當作國際盛事將世壯運辦到最好。

世壯運執行辦公室表示，2025雙北世壯運除宣揚終身運動及全民運動價值理念外，結合雙北市落實SDGs的目標，針對賽會永續訂定四大方向，包含環境行動、健康福祉、社會倡議及產業經濟，將打造第一場具永續計畫的世界壯年運動會。

2025雙北世界壯年運動會組織委員會第五次委員會議，由執行辦公室針對整體籌備進度、2023年下半年工作規劃及系列暖身活動進行報告，今年9月系列暖身活動，包含運動訓練營及體驗營等；2025雙北世壯運將在5月17日至30日舉行，2024年2月啟動報名作業。