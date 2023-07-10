去年金融市場暴跌，導致主權財富基金普遍出現虧損，它們正「從根本上」反思自己的戰略，並相信通膨抬頭和地緣政治緊張局勢還將持續。

在85家主權財富基金和57家央行中，超過85%的投資人認為，未來10年的通膨率將高於過去10年。這些投資人每年都會參加Invesco的全球主權財產管理調查。

去年因俄烏戰爭，西方凍結了俄羅斯6400億黃金和外匯儲備的近半數，引起了一些變化。

調查顯示，有相當大比例的央行對先前的慣例感到擔憂，近60受訪者說，這提升了黃金的吸引力。68%受訪者將外匯儲備留在國內，而在2020年，此一比例為50%。

一位不願透露姓名的官員說：「我們過去的確將黃金存放在倫敦，但現在我們已將其轉移到本國，將黃金作為避險持有，並確保安全」。

Invesco主管Rod Ringrow說，這種觀點廣為流傳。「如果是我的黃金，那麼我就想把它放在我的國家，這是我們過去一年左右聽到的口頭禪」。

地緣政治的擔憂，加上新興市場的機遇，也促使一些國家央行持有美元資產，實現儲備的多元化。

儘管越來越多人認為美國債務上升，對美元不利，但大多數人認為，沒有其他貨幣可以取代美元成為全球儲備貨幣。將人民幣視為潛在競爭者的人，從去年的29%、降到18%。

在接受調查的142家機構中，近80%的機構將地緣政治緊張局勢視為未來10年最大的風險；83%的機構將未來12個月的通膨視為一個擔憂。

基礎設施被視為是最具吸引力的資產類別，特別是涉及再生能源的計畫。

對中國市場的擔憂意味著印度連續第二年成為全球最具投資吸引力的國家之一。同時「近岸」(near-shoring)的趨勢(企業到更靠近銷售產品的地方建廠)正在提振墨西哥、印尼和巴西等國的投資。

Ringrow說，去年表現較好的財富基金，是那些認識到資產價格上漲帶來的風險，並且願意對投資組合進行重大改變者。