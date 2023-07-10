回顧前一次盤價，廢鋼、鋼筋基價每公噸上漲200元，廢鋼、鋼筋盤價呈現3連揚；型鋼產品基價則持續平盤，連續兩持平。

本周廢鋼、鋼筋續揚，廢鋼收購價在每公噸1.09萬元，鋼筋價格每公噸為1.95萬元，型鋼持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價轉跌，從每公噸372美元下滑至368美元，主要近期各國需求疲弱，加上土耳其上周暴力升息導致匯率大貶，衝擊外購廢鋼採購能力，減緩採購力道，然美廢成本仍高下跌有限，本周報價每公噸下跌4美元，後勢看法，恐受土國壓價採購策略有所承壓但成本支撐下下檔有撐。日本2H廢鋼本周也從每公噸380美元下跌為375美元，因日幣呈貶值驅勢，日廢出口價格呈現下跌。

澳洲鐵礦砂也自每公噸112.15美元續跌至109.2美元。大陸雖有基建利多政策蘊釀，但尚未明朗，需求未明顯釋放，上周鋼品先升後抑，小鋼胚與螺紋鋼均小幅滑落，鐵礦砂亦呈現小跌收在每公噸109.2美元。大陸傳出下半年減產，需要持續觀察減產保價是否落實。