高溫熱浪持續席捲大陸北方，同時「三伏天」即將開啟、今年是7月11日入伏，大陸氣象部門預測2023年或成歷史上最熱夏季，10日早上6點中央氣象台繼續發佈高溫橙色預警，預計白天包含北京東南部、河北南部、河南北部及浙江東部、福建東部等局部地區可達40℃以上。

同時值得注意的是，除了北方高溫，大陸南方地區近來的用電需求同樣正在持續攀升。據《中國證券報》報導，截至本月7日，南方電網最高用電負荷達2.22億千瓦，逼近歷史最高紀錄。

中電聯統計與數據中心副主任蔣德斌說，持續高溫拉動用電負荷快速增加而發電出力有所下降，這將導致部分地區的電力供需偏緊形勢進一步加劇，增大了電力保供難度。

另外看到包含大陸西北地方東部、華北大部、黃淮、江漢、江南、華南大部以及四川盆地等地，10日也預計有35℃以上的高溫天氣。其中，華北東部、黃淮中北部、江南中北部和東部及四川盆地中南部等地部分地區最高氣溫37～39℃。

大陸中央氣象台預計，未來10天大陸江南、華南等地多35℃以上高溫天氣，高溫日數一般有7到9天，且濕度較大，體感悶熱，其中，湖南、江西、浙江、福建等地的部分地區可達38至40℃。