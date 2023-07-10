宅男女神郭書瑤受邀到高雄啤酒音樂節熱情開唱。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

來自台北的Nicole表示，這次為了韓國女星Jessi，與美國、加拿大友人特別南下高雄參加啤酒音樂節，現場啤酒選擇非常多樣化，攤位還有搭配知名DJ，儼然就像一場小型派對，與友人規劃接下來這幾天還要去旗津、駁二等景點遊玩，體驗港都風情。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄啤酒音樂節今年重磅回歸，為期3天活動9日落幕，今年國內外大咖助陣，盧廣仲、動力火車等及韓國知名藝人Jessi及韓國女團MAMAMOO等接力開唱，吸引逾6萬人，也帶動觀光、住宿、餐飲等約10億觀光財。

高雄啤酒音樂節一連3天邀請30多組重量級藝人輪番上陣，加上下酒菜料理的助攻，創下高雄啤酒音樂節進場人次紀錄。高市府經發局表示，這次「大會食堂」的13家高雄下酒菜店家，都是首度入選高雄下酒菜料理店家，並選用高雄在地食材設計，加上現場絡繹不絕人潮，是推廣店家品牌最佳機會。

主辦單位寬寬整合行銷公司總經理陳功儒表示，3天活動帶來超過6萬以上人流與近10億商機，另為配合市府加食延暢，民眾在13家下酒菜參賽店家店內打卡、點指定下酒菜，贈送1瓶啤酒，讓高雄道地下酒菜活動持續發光發熱。

進駐店家奧瑪烘培表示，今年用招牌軟法參賽，這3天準備充足的食材「備戰」，活動還沒結束就完售一空，明年還要再來參加。不醉居酒屋老闆小藍表示，為了因應如此大量的歌迷朋友人潮，每日都卯足全力備料，為了因應週末活動人潮翻倍，還緊急找朋友來活動現場支援。

高雄歌迷溫小姐表示，為了看藝人林襄而來啤酒音樂節，在大會食堂買了三郎麵館「黃金元寶炸餛飩」，搭配啤酒真的非常對味。來自彰化的張同學及陳同學表示，是第一次來參加高雄啤酒音樂節，主要為了一睹偶像U：NUS吳昱廷，還特別規畫4天3夜遊程。

來自台北的Nicole表示，這次為了韓國女星Jessi，與美國、加拿大友人特別南下高雄參加啤酒音樂節，接下來這幾天還要去旗津、駁二等景點遊玩，體驗港都風情。

經發局提到，高雄演唱會經濟將會接力延續，下半年還有劉若英、草蜢、A-Lin、吿五人、Coldplay等至少12場大型音樂活動，歡迎大家來高雄聽歌，享受高雄海港風情。

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