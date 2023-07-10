受歐盟碳邊境調整機制（CBAM）浪潮影響，淨零碳議題開始發酵，為提升產業發展的國際競爭力，新北經發局今舉辦「永續城市-產業淨零論壇」，邀集產官學簽訂「產業淨零宣示」，並結合北台灣8縣市共同討論淨零碳發展技術和挑戰，協助業界掌握產業淨零趨勢脈動，永續發展。

新北市副市長陳純敬攜手產官學研簽署產業淨零宣示，他表示，面對快速變動的淨零發展，市府須結合更多團體共同倡議，透過跨界合作，強化淨零認同與價值觀，新北市今年也推出減碳四部曲，上半年領先全台首創「新北Net Zero 碳健檢中心」，辦理「新北市綠色能源媒合會」活動，7月將進一步舉辦「新北永續城市-產業淨零論壇」，喚起產業淨零碳意識。

經發局指出，台灣是出口導向的國家，根據去年第4季數據顯示，對外依存度高達113.89％，又以電子零組件為出口大宗，國際大廠蘋果、微軟、台積電等已陸續加入RE100組織，承諾2050年實現100％使用再生能源的目標，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）也要求進口商完成採購相對應的CBAM憑證，才能進軍市場。

由於全球淨零碳商機高達數兆元，經發局因應此商機，更積極推動減碳四部曲，以「提升認知」、「採取行動」、「共同創造」、「提高目標」四大面向為主軸，邀請其餘縣市代表參與論壇，期盼未來跨域合作，讓政府、產業能落實低碳轉型，強化企業國際競爭力。

經發局表示，此論壇是減碳的第三部曲，攜手產業界宣示面對國內外碳稅、碳費的挑戰，今年11月份將登場第四部曲「減碳技術媒合工作坊」，透過產業技術服務團諮詢、碳盤查認證的作法，加速企業執行自主宣告。