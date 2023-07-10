台南市10日清晨連續兩起女子溺水案，吳姓女子疑心情不佳10日凌晨4時許到中西區府前路二段某KTV唱歌，直到凌晨5時許，突從包廂衝附近運河輕生，幸及時獲救。焦姓女子疑憂鬱纏身，9日晚間騎車離家，警消人員10日清晨7時在新城橋西側橋下尋獲遺體。

26歲吳姓女子10日凌晨4時許獨自跑到中西區1家KTV開包廂唱歌飲酒，隨後打電話給陳姓女子，告知心情不佳，要陳女陪唱，陳女依約前往，2人唱到清晨5時許，吳女卻趁對方上廁所時，突然跑到KTV外附近的運河旁，準備輕生。

陳女走出廁所見包廂無人，追出戶外尋找，吳女已站在橋墩上，趕緊上前拉人，當時正好派出所員警巡邏經過，見情況危急也上前救人，吳女擺脫兩人，當場輕生，警員趕緊通報消防隊救助。

吳女被搜救人員撈起時原已無呼吸心跳，在實施心肺復甦術與送醫急救後，終於恢復生命跡象，仍持續昏迷住院觀察中。警方待清醒再詢問動機釐清案情。

佳里區47歲焦姓女子有憂鬱病史，9日晚間騎車外出，家人已警覺不對勁報案，消防人員深夜11時在新城橋上陸續發現焦女的機車與鞋子，卻因天色昏暗無法下水，焦女的丈夫兒子一夜難眠，警消人員10日清晨7時在橋梁西側的將軍溪發現溺者，已明顯死亡。

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