Murray Cook去年12月來台，協助新竹棒球場改善並提供意見。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府將新竹棒球場改善專業諮詢及檢測服務案，以176萬決標給悍創運動行銷公司，民進黨市議員認為市長高虹安疑涉嫌綁標與圖利悍創公司，8位綠營市議員10日上午至竹檢提告；對此，高虹安回嗆綠營不要雙標，市府不但合法合規，她也要反問，這麼怕大聯盟專家來看球場嗎？

高虹安指出，針對新竹市立棒球場的改善，在今年4月底，包括中華棒協、市府體檢會與委員及專業人士的建議之下，都提到市府與其努力在設計書圖作改善，但在棒球場底下有地下停車場的情況來看，要把排水做到最好的話，應該考慮要找MLB美國職棒大聯盟諸如BrightView（BV）公司的Murray Cook等級的專家來協助改善棒球場。

畢竟美國職棒大聯盟的場務專家，在全球都有30幾年的修復建議與經驗，因此才會向大聯盟尋求協助，市府並發出正式郵件，最終也獲得美國職棒大聯盟與WBC指定的場務單位BV公司正面回應與提供諮詢。

高虹安說，她還不知道民進黨市議員提告的內容，不過，如果是質疑在標案決標之前，是否可以提供無償的協助？這個在去年12月14日Murray Cook來台時，前市府跟美國職棒大聯盟或BV公司、Murray Cook也沒有任何合約在，也沒有任何標案的情形下，前市府也同意讓BV公司指定悍創來執行挖土與送檢。

因此，她想請問民進黨議員，一直執著於挖土的流程，那在前市府時期，當時也沒有標案也沒有合約，為什麼可以由BV指定悍創來挖土？用這個點來質疑圖利，她覺得是非常奇怪且雙標的。

高虹安表示，不能說目前市府與民進黨不是同1個政黨，就用這樣的政治操作來攻擊市府，這是非常不妥的。

此外，綠營議員質疑的標案是以176萬請大聯盟的場務專家親自來到新竹棒球場檢測土壤與協助改善排水，更重要的是在設計書圖上如何修改，才會讓棒球場成為國際賽事合格的球場，這些都是非常複雜且需要專業的工作。

美國棒球場大聯盟在全球應該沒有人會質疑它的專業，所以這176萬有圖利的空間嗎？大家可以仔細去思考。

高虹安說，今天綠營議員去地檢署告發，她也想請問，那監察院認證的4000萬排水預算，是直接從預書圖中不見了，這已被監察院認證了，那請問這4000萬是圖利了誰？再回視12億的棒球場有這麼多的問題，土壤級配是如何規定，那這又是圖利了誰？

因此，很多事情不要無限上綱的就到地檢署來告發，感覺好像這176萬裡面有多少貓膩，市府會努力的準備相關資訊來證明。

高虹安同時指出，最可笑的是昨天還有不知道是不是綠營的網軍與側翼，在質疑說即將來到台灣的BV總經理，他的職位是謊報的，這真的是太誇張了，這怎麼可能去做假？Chad Olsen是總經理絕對是沒有錯的，這些謠言都希望夠適可而止，「難道大聯盟專家來台看球場，你們就這麼怕嗎？這麼擔心嗎？」