柏文受惠健身需求持續成長，6月健身及娛樂服務2.1億元，月增2.67％、年增達38.69％。教練課程的運動保健服務1.36億元，月減5.95％、年增達31.95％，主要受端午連假影響課程執行進度。入會費0.08億元，月減11.29％、年減42.89％。

不過，在疫情影響趨緩、健身需求疫後復甦下，累計柏文上半年健身及娛樂服務11.67億元、年增達16.94％，教練課程的運動保健服務7.72億元、年增達17.52％，僅入會費0.59億元、年減18.2％。

柏文指出，近期全球氣溫不斷創高，台灣多數縣市亦呈現不適合戶外運動的高溫警示，有機會帶動民眾對室內健身中心運動需求。而近期北高2地發生健身業者無預警停業，積欠會員已扣款月費及預付教練課程費用等爭議，選擇誠信、穩健經營的品牌更形重要。

柏文今年至少新展8處「健身工廠」，上半年已新增高雄市小港廠、新北市七張廠、台北市中山北廠、基隆市基隆廠等4處據點，展望下半年，高雄市光華廠預計16日開幕，宜蘭縣羅東廠預計8月預售、9月開幕，第四季尚有台中市2處新據點投入營運。

柏文表示，公司確實掌握各年齡層消費者的健身需求，全台68處「健身工廠」據點提供完整消費保障與最佳健身體驗。今年除持續加強新店動能、同店成長雙成長引擎外，也積極投入商品開發及團購，持續挹注營收長期成長動能，並力拚全年獲利逐季回升。