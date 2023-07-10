路透社報導，土耳其與匈牙利一直是阻擋瑞典加入北約的絆腳石，而加入北約必須取得所有北約成員國批准。

土耳其總統府通訊局今天表示，艾爾段告訴拜登，在安卡拉批准申請入北約的問題上，瑞典已朝著對的方向採取步驟，這指的是一項反恐法。但艾爾段也表示，這些步驟並未發揮作用。

白宮在聲明中說，拜登「表達他希望盡快歡迎瑞典加入北約」。

土耳其總統府也說，兩位領袖同意在即將於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會上進行面對面會談，並詳細討論雙邊關係與區域議題。

瑞典6日在一場外交部長級會議上，無法說服土耳其放棄阻擋斯德哥爾摩加入北約。與此同時，安卡拉要求瑞典在反恐議題上採取更多行動。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說，他明天將在維爾紐斯召開會議，讓艾爾段與瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）會面。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120710