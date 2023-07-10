大花紫薇喜歡高溫與日照充足的環境，花期約6至8月。（新北市政府提供）

民眾夜晚漫步河廊，恣意享受夏夜晚風，鴨母港溝已變身成適合全家休閒散步的好去處。（新北市政府提供）

時序進入夏季，蘆洲鴨母港溝大花紫薇盛開綻放，鮮豔的紫色花瓣高掛樹梢，搭配深綠色葉子交錯於樹蔭中，甚為吸睛。新北市水利局指出，大花紫薇喜歡高溫與日照充足的環境，花期約6至8月，目前超過7成、約50朵大花紫薇爭艷綻放，歡迎民眾前來蘆洲鴨母港溝賞花。

大花紫薇有「爆炸樹」、「洋紫薇」的別稱，目前正值花期，在鴨母港溝右岸仰頭望去，朵朵盛開的大花紫薇於枝芽上，猶如爆米花在夏日照耀下爆開綻放，令人驚豔。大花紫薇象徵幸運、福氣和優雅知性，還有著對愛情執著的浪漫寓意。

水利局長宋德仁表示，鴨母港溝透過水質淨化處理，大幅度減少鴨母港溝污水來源，環境綠美化上不論是渠底的水生植物，或是人行步道周邊種植的炮仗花、紫藤花、紫色馬纓丹等各類植栽，提升整體周邊景觀。

宋德仁說，鴨母港溝白天與夜晚有不同景致，夜晚河廊運用光雕妝飾，河廊廣場還點綴可愛的瓢蟲、毛毛蟲等裝置藝術，民眾漫步河廊，恣意享受夏夜晚風，鴨母港溝已變身成適合全家休閒散步的好去處。

宋德仁補充，民眾搭乘捷運前來蘆洲鴨母港溝，搭至捷運蘆洲站，步出1號出口，轉乘公車14、581、806、816、橘16、橘17公車，至「永安里」站下車，步行3分鐘即抵達鴨母港溝；自行開車導航蘆洲永安南路二段及中山二路交叉口。