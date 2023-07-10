本報在6月2日曾報導一款相當常用的鼻噴劑艾敏釋（Avamys）傳出缺藥，使基層診所、藥局只能「以藥易藥」苦撐，如今這款藥品缺貨已蔓延至南部。一名在林園基層診所服務的感染科醫師指出，這款用量非常大的噴劑型類固醇自6月份就持續缺貨，且林園完全沒庫存，推測與今年4月的健保砍價有相當大的關係。

在林園基層診所服務的感染科醫師李韋辛表示，艾敏釋和內舒拿（Nasonex）是鼻噴劑型類固醇的兩大龍頭，但現在艾敏釋在林園卻完全叫不到貨，本來廠商是說年底可能恢復供貨，但有前輩分享今年台灣貨會全轉去日本，因為日本售價是台灣的兩倍。

李韋辛說，廠商後來回覆指出缺貨是因原料不足，並沒有把台灣貨轉到日本的情事，但醫藥界都知道，本次缺貨實際上跟今年四月的健保砍價有很大關係。

李韋辛分析，艾敏釋在世界各國的價格皆超過新台幣500元，而台灣健保價才220元，「我如果是廠商除非產能有餘，不然台灣絕對最晚補貨。」

此外，李韋辛指出，食藥署在今年4月就陸續接到缺藥通報，但6月才正式發出新聞稿擬定後續作為。據自己實際與學名藥廠詢問，所有學名藥的訊息都要等年底上市才會知道，然而日本在專利期一結束就取得學名藥製作權，能快速銜接艾敏釋的缺藥潮，到底是日本藥廠太「丁經」，還是台灣的食藥署、藥廠反應太慢？

開業藥師沈采穎表示，食藥署雖然在6月份公布艾敏釋的相關替代藥品，但實際上卻沒有一款能用，因為唯一成分相同的根本不是健保用藥，而是同樣由GSK生產的指示藥歐治鼻舒敏。

沈采穎說，歐治鼻舒敏成份不僅與艾敏釋完全相同，劑量還更重，這款藥目前並沒有缺貨，因此業界更盛傳廠商是藉缺貨來向健保署砍價做出抗議。

沈采穎指出，在食藥署6月宣布介入艾敏釋缺貨之後，現在缺貨情形更嚴重，如果廠商沒有提前向政府通知藥品短缺，應依法由健保署停止給付一年，要不然就乾脆讓廠商申請退出健保，全面改用指示藥，否則這款重要的鼻噴劑未來將不斷缺貨。

對此GSK回應，艾敏釋缺貨係因全球供應鏈影響，加上國內需求量大幅增加所致，本公司也未將台灣的貨轉往日本，目前台灣團隊仍在盡最大努力，持續向原廠爭取貨源，期盼能早日補足國內需求。

至於艾敏釋短缺是否與健保砍藥價有關？GSK指出，本公司一項與台灣政府密切合作，對此沒有任何評論，至於這波藥品短缺會延燒到何時？目前還無法確認，將持續努力爭取。