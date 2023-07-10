推廣喝茶文化，也分享好茶給更多人，2023年「全國台灣陳年老茶品質鑑定」活動日前登場，並在台中國際茶、咖啡暨烘焙展中進行現場競標，最終金牌獎以每斤25萬元標出、隨緣茶業有限公司董事長邱國雄得標，令銀牌獎、優質獎則分別以每斤8萬、5萬元標出。

這場陳年老茶品質鑑定活動由中華民國茶商業同業公會全國聯合會主辦、台灣省茶商業公會聯合會所協辦，經評鑑團隊、茶業改良場前場長陳國任評鑑後，評定由謝明峰奪下特等金獎，黃志耀、莊茶國際、瑞香茶廠、上仁茶業有限公司、陳羿婷、學茗堂、莊漢忠、鄭鈞元、楊燐叡、陳羿鳳皆榮獲金牌獎。

此外，蔡慧彣、李銘進、山本茶園、陳麗娟、游惠婷、李金玲、瑞香茶行、上品茶莊、永大茶業、存厚堂、鄭福星茶業、李元覺、吳政田、黃惠卿、文香琇、林添喜等16名參賽者奪下銀牌獎。

主辦單位指出，透過老茶鑑定與拍賣會的活動，盼讓民眾更了解台灣老茶，也提升台灣茶的豐富性，拍賣所得金額將挹注台灣茶葉推廣基金。這場展覽活動中也舉辦台灣茶文化產業國際論壇，邀相關單位對茶葉的包裝、色香味及行銷推廣進行論述；台灣茶美學體驗館則舉辦柴燒茶碗、蒔花弄草、有機茶與茶道的進行曲、陶搖烤茶發等活動，讓民眾體驗台灣茶道文化。