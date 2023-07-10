「永遠的東方不敗」林青霞榮獲第60屆金馬獎「終身成就獎」，除了表示感謝，也預告11月25日典禮日見。近日有網友翻出林青霞26歲時的舊照，可見她身穿深V紅色上衣，與秦祥林及成龍在海灘遊玩，另一張她更直接踩在兩人的肩上。

近期有網友翻出林青霞26歲時與秦祥林、成龍在海邊的合影，可見當年的林青霞綁著馬尾，身穿紅色深V上衣，下身搭配同色系短褲秀出修長美腿，身材苗條且氣質出眾；另一張則是林青霞站在秦祥林、成龍的肩上，她一隻手握著秦祥林的手保持平衡，臉上都掛著笑容的三人，看起來玩得相當開心，照片曝光後，更是掀起許多網友的回憶殺。

林青霞年輕時長相清秀，曾被譽為「百年一遇美女」。(圖/翻攝林青霞微博)

事實上，林青霞過去拍攝《我是一片雲》、《月朦朧鳥朦朧》時，被同劇的秦祥林熱烈追求，殺青後還願意跟她一起到美國進修，讓林青霞相當感動，兩人還曾一度論及婚嫁，並於1980年9月在美國訂婚，但4年後因女方反悔而結束戀情。

至於成龍曾與林青霞合作電影《警察故事》，當年成龍在拍攝一段危險鏡頭時，連他自己在上陣前都相當害怕，而女主角林青霞、張曼玉甚至被這段特技嚇到抱著成龍痛哭。