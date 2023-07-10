日本官方資料顯示，4月貿易逆差從1,130億日圓擴增至1.2兆日圓。主要所得盈餘從4月3兆日圓，增至3.6兆日圓，連續4個月都是賺錢的。理由是，投資國外股票所得到的股息，例如汽車類股等，還有外資券商所支付的利息也增加。

過去一年以來，從經常帳消長變化，可以看出日本這個全球第三大經濟體，受到進口能源成本太高，以及日圓孱弱所造成的營運壓力變大。近年來，日本以往的出口大國地位漸漸不保，因為日企已將產線移到國外，取而代之的，海外投資已經成為日本政府經常帳盈餘增加的主要方式。