台東市美工刀隨機刎頸案，50歲張姓男子昨午於中興路口，持刀砍傷26歲蔣姓女子頸部，遭警民壓制逮捕，當天深夜移送台東地檢署，檢方訊後認為張嫌涉殺人未遂及傷害罪，罪嫌重大且有逃亡及反覆犯罪之虞，向法院聲請羈押，法官今裁准羈押。

26歲的蔣女昨午返家路上，遭50歲張姓男子從超商一路尾隨至對街，隨後拿出預藏的美工刀，朝蔣女頸部、手臂及大腿處揮砍，倒地呼聲求救，路過民眾見義勇為，合力將張男壓倒在地，後由警方到場逮捕，深夜11點依殺人未遂移送台東地檢署偵辦。

台東警察分局表示，現場起出作案用美工刀1把，背包內第2把美工刀。被害人傷勢穩定，無生命危險；張姓犯嫌情緒不穩，拒絕配合警詢，犯案動機及與被害人關係，尚待釐清。

台東地檢署表示，張姓被告於7月9日17時許，在台東中興路口持刀傷人，涉嫌殺人未遂案件，經檢察官訊問後，認被告涉犯刑法第271條第1、2項之殺人未遂及同法第27 7條第1項之傷害罪嫌等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為5年以上之重罪，並有事實足認被告有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，依法向法院聲請羈押，今稍台東地方法院裁定覊押。