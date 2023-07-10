雲林縣長張麗善（中）參與教師CPR＋AED研習，鼓勵大家取得急救教育認證。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為落實校園緊急傷病處理，10日舉辦「雲林縣國中小學教師CPR＋AED研習」，首場於虎尾鎮立仁國小登場，預計至8月25日共辦理24場，2000多名教師將透過研習取得急救教育認證，未來也會持續辦理，讓教職員都能取得認證，並融入學校教學課程，以達成校園健康促進目標，提升校園急救量能。

雲林縣政府規畫一系列急救訓練計畫，3月請各校盤點急救教育教具及AED急教器材；5月進行國中小校長CPR＋AED訓練課程研習；此次利用暑假期間進行教師CPR＋AED訓練課程研習，雲林縣長張麗善到場鼓勵參加的老師們，期許大家學習急救相關知識，了解校園急救教育的重要性。

張麗善表示，她曾擔任護理人員，深知急救知識與技能可在危急時刻提供即時救援，提高傷者生存率，校園中常有危及事件發生，因此責成縣教育處對教職員工進行急救訓練，從校園提升雲林急救量能，一旦遇到突發狀況，便能即時應變，在救護人員來到前把握黃金救援時間。

張麗善說，到院前緊急救護網有如全民生命保險，能在黃金時間內先行搶救提高存活率。台灣到院前緊急救護呈現嚴重城鄉差距，有些縣市已接近先進國家品質，但仍有縣市停留在「接到報案，盡快送醫就好」階段。若缺乏急救知識及技巧，不僅會錯過黃金搶救時間，還可能因人力及訓練不足而造成病人2度傷害。

張麗善指出，根據國內外多項研究發現，學校是培養學童健康促進、學習生活技能最適當場域，此次研習將於立仁國小、公誠國小、僑真國小、中山國小、麥寮國小、北辰國小6校各辦理4場，未來也將持續辦理此認證型研習，讓教職員工都能具備基礎的急救技能，共同守護孩子安全與健康。