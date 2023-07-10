港星陳爽是選美出身，2006年拿下多倫多華裔小姐冠軍、健康美態獎，2007年獲得國際中華小姐季軍，陳爽以此踏入演藝圈，參與多部戲劇演出，陳爽2012年約滿淡出螢光幕，並和從事金融業的梁梓軒結婚，夫妻育有一對子女，幸福組成一家四口。總是頂著長髮的陳爽，日前卻曬超短髮泳裝照，發文自爆剃光頭、戴假髮，健康狀況引發外界關心，對此，她也發長文全說了。

40歲陳爽總是頂著一頭長髮，但日前卻曬超短髮泳裝照，自爆剃光頭、戴假髮，還感性發文：「究竟在乎的是別人眼裏的自己嗎？相信我，那遠沒有心裡想象的重要，還不如坦然吧。刷了那麼多的社交媒體，以哪種形式見人重要，還是以哪種心態看待自己重要呢？沒關係，留下點尷尬忐忑，和一笑而過的隨意。」雖然她文末強調：「身體很健康，精神也很好，謝謝大家關心」，外界仍關心陳爽的身心狀況。

陳爽突然剪掉長髮讓人不解，對此，她再發文解釋：「我只是剪了個頭髮，長頭髮留得久，每隔幾年就有剪短髮的衝動」，還說這次的光頭是老公操刀，陳爽強調：「沒受什麼刺激，健康也沒問題，熱愛生活，一切都好。」陳爽說，想讓頭髮重新長一次，順便觀察自己的腦袋形狀，還可以偷懶幾個月不用吹頭髮。

陳爽也坦言收到很多朋友的關心，但就怕自己變成「喊狼來的孩子」，因此特別發文解釋，不過她也分享領悟的3點：「1未察覺頭髮對女孩子這麼重要；2我有好多好多平時雖然不常聯繫，但是很關心我的朋友！3下次要把話說清楚些。」