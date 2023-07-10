就愛這款酸梅糖！男連偷賣場2回 會員卡讓他落網

北市林姓男子喜愛某品牌的酸梅糖，二次進入全聯福利中心行竊，拿走9包共1242元，店家清點時發現貨品短少，從監視器畫面看到林嫌將酸梅糖放入紅色塑膠袋，結帳時只有拿購物籃內的飲料結帳，警方獲報後，根據林男的會員卡資料，他辯稱「忘記有沒有結帳」，訊後依竊盜罪嫌送辦。

63歲林男分別在5月23日、27日，先將紅色塑膠袋放在購物籃內，再從置物架上挑選酸梅糖，分別放入6包，4天後再偷3包，手法是將酸梅糖放入紅色塑膠袋，但結帳時，紅色塑膠袋拎在手上，並未將酸梅糖拿出交給收銀員，僅支付籃內其他商品，當店家發現商品短少，從監視器畫面發現林男行竊過程。

警方認為林男為了要集點數，使用記名的會員卡，員警鎖定林男身分後通知到案，他聲稱當時買了其他的飲料，以為酸梅糖有結帳，但警方認為男子以「夾帶偷渡」，將酸梅糖藏入提袋，再拿取少量生活物品結帳，藉以蒙蔽偷竊的事實。

警方訊後將林男依竊盜罪送辦，並呼籲，民眾購物時應誠實付款，切勿有僥倖心理，一旦以身試法，警方必依法嚴辦。