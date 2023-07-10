若工作、感情穩定，該不該進入成家生子的下一階段？一名女網友分享心路歷程，自述與男友的年薪都破百萬，但「男友想要小孩」，她不禁煩惱誰要來照顧，PO文引起網友熱烈討論。

原PO在匿名論壇「Dcard」表示，她和男友交往一年多，對方非常想要小孩，但考量他不僅工時長，連月休都只有3、4天，平常哪有時間。她自己的工作要是遇到旺季，也有長達3、4個月無法照顧小孩，「我不是討厭小孩，也不是堅持不生，只是覺得我和我男友不適合生小孩」。

她補充，男友年收入約180萬，她雖然少一點，也有130萬左右，兩個人加起來300萬，算是很好過的，萬一辭掉工作，生活品質將受影響，「想問雙薪家庭都是怎麼照顧小孩的，請24小時保母？但這樣也沒陪到孩子呀」。

許多有經驗的網友留言提供意見，「認識的高收入夫妻檔，都請24小時保母，家裡也有阿姨定期來打掃，有空才會陪小孩」、「我家也是雙薪，就看有小孩後，誰可以犧牲多一點，等育嬰假結束送托再回職場」。

也有不同看法的人，「男友問妳要不要當家庭主婦，妳反問他要不要當家庭主夫吧，既然兩人薪水差不多，當然是工時長的離職」、「幫男友圓夢？建議妳別傻了，生完一定後悔」。