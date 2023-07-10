今年分科測驗本周三、四舉行，但大考中心今天才公布試場分配表及考試地點，引發廣大高中學校家長會及家長們的憤怒。許多學校考生被分散到4、5個地方應試，甚至有建中學生必須到承德路三段的明倫高中去，家長很生氣。

台北市高中學生家長會聯合會總會長許麗吉表示，過去在指考時期，大考中心都會在考前5到7天公布試場分配表，學校及家長會有時間準備，除了組成考生服務隊到考場為考生服務外，也會代訂便當。

許麗吉說，大考中心今天才公布今年分科測驗試場分配表及考試地點，由於今年考生人數比去年多出1.3萬人，而後天即將考試，只有今天一天可以讓考生服務隊統計需要代訂便當的學生人數，完成人數統計後，還必須在今日內找到願意配送到考場的衛生安全合格廠商。

許麗吉說，各校學生分散在多個考場考試，代訂的便當數量，不論是太多或太少，都很難順利在當日內就找到合適的廠商願意接單，真的造成各校考生服務隊很大的困擾。

許麗吉指出，對北北基考生來說，他們報名時可以選擇在台北市、新北市或是基隆市的考場應考，但不能選擇在哪一個學校。在這種狀況下，許多學校考生被分到4、5個地方去考，就有建中考生被分到距離較遠的明倫高中去，家長很生氣。

許麗吉說，今年分科測驗周三、周四兩日都是上班日，考生家長不一定都能到試場送便當，尤其雙薪家庭，考試前兩日才公告考生試場，引發廣大家長及各校家長會的怒氣，今日紛紛向台北市高中學生家長會聯合會提出抗議。